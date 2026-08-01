Посолството на Мароко отбеляза Деня на Трона с впечатляващо събитие

Традиционно Н.Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи – посланик на Кралство Мароко в Република България – организира представително дипломатическо събитие по повод 30 юли – Деня на Трона. За 27-и път мароканците по света почетоха този ден, който бележи възкачването на Н.В. крал Махмуд VI на престола на неговите предци.

Тържеството в София се състоя в зала „Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия и беше водено от доц. д-р арх. Цветелина Даскалова, заместник-декан. Сред присъстващите бяха десетки дипломатически лица, народни представители, евродепутати, ректори на столични университети, учени, бизнесмени, дейци на изкуството и културата, приятели и партньори на Мароко.

В приветствието си Н.Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи се обърна към присъстващите с благодарност и вяра в бъдещото сътрудничество между двете държави: „За мен е чест да Ви приветствам днес в красивата и престижна сграда на УАЕГ, за да отлежим заедно Празника на Трона. Бих искала да изкажа искрена благодарност на българските власти за присъствието им, което отдава заслужена почит на настоящето честване и е свидетелство за отличните отношения на приятелство и сътрудничество между Кралството и Република България. За всеки мароканец 30 юли има особено значение – това е денят на подновяването на духовния съюз и неразривната връзка между трона и народа. В свят, белязан от несигурност и геополитически разделения тази институционална приемственост е нашето най-ценно богатство. Именно тя е основата на една политическа реалност.

Благодарение на факта, че нашите институции са дълбоко вкоренени в хилядолетната ни история, Мароко притежава необходимата гъвкавост, за да се насочи към най-смелите проявления на модерността. Мароко разглежда България като надежден партньор на Балканите и важен фактор в Югоизточна Европа. С удовлетворение отбелязваме, че България също възприема Мароко като важен, стабилен и надежден партньор в Северна Африка. Това съвпадение в оценките е отражение на взаимното доверие, което вече характеризира нашето партньорство. Нашите две държави разполагат със значителни взаимно догонващи се възможности и с все още неизползван потенциал за сътрудничество, който сме решени да развиваме заедно. Бих искала да отдам и заслужено признание на мароканската общност в България. Със своя професионализъм, компетентност, успешна интеграция и привързаност към ценностите на Кралството тя ежедневно допринася за сближаване на нашите два народа“.

Зам.-ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Петър Николов произнесе кратко слово, поздравявайки Н.Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи за националния празник.

Проф. д-р Николай Ников – председател на Международната академия на обединените българи – говори за силата на културата, която свързва двата народа. „През последните години бяхме свидетели на невероятна енергия, всеотдайност и вдъхновение в лицето на Н.Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи. Като доайен на дипломатическия корпус тя превърна дипломацията в жив и споделен духовен мост, тя вложи в сърцето си българската култура и завладя нашите сърца с красотата на мароканската култура.

В знак на дълбока признателност връчвам на Н.Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи Почетното и научно звание „Почетен академик“ на Международната академия на обединените българи“.

Присъстващите изгледаха уникално ревю на марокански кафтани и аплодираха марокански танци, последвани от българска фолклорна програма. Събитието завърши с дегустация на специалитети от мароканската кухня.