Отиде си най-великият алпинист. Една българка потъна в скръб

Легендарният непалски алпинист Нирмал Пурджа е загинал при лавината под връх Броуд Пийк (8047 м) в Пакистан. Ужасната новина потвърдиха от компанията му "Еlite Exped".

Както по-рано се разбра, най-добрият алпинист в света и групата му бяха затрупани дни след 43-ия му рожден ден. Eкспедицията включваше Пурджа и още 9 алпинисти от Непал, Пакистан, Оман, САЩ и Китай.

"Светът загуби един от най-великите алпинисти - лидер, който вдъхновяваше милиони с куража, скромността и вярата си, че човешкият потенциал е далеч по-голям, отколкото си представяме", написаха от "Elite Exped".

"Сърцето ми е разбито!", тъгува известната ни алпинистка Силвия Аздреева, която беше много близка с Нирмал Пурджа.

"Нимс, надявах се до последната секунда, скъпи приятелю! Почивай в мир и лети високо над планините!", добави гордостта на Петрич и България.

Нирмал Пурджа през 2023 г. помогна на Аздреева при историческото й изкачване на К2 - втория най-висок връх в света. Силвия стана първата българка, достигнала върха, като част от експедиция, водена от Пурджа, предаде БЛИЦ.

Легендарният алпинист през 2019 г. постави световен рекорд, като изкачи 14-те осемхилядници на планетата само за 6 месеца и 6 дни. Пурджа изкачва първо десетия по височина връх в света - Анапурна, на 23 април 2019 г., а след това останалите осемхилядници. Той получи световна известност, след като две години по-късно “Нетфликс” излъчи документална поредица за постиженията му.

Припомняме, че трагедията под Броуд Пийк се разигра в четвъртък, когато две лавини връхлетяха експедицията на Нирмал Пурджа и пометоха всички от групата му.



Мингма Гялдже Шерпа, известен като Мингма Джи, който координираше операцията по издирването на затрупаните, обясни, че при огледите с дронове са открити телата на всички изчезнали алпинисти с изключение на пакистанския водач Сохаил Сакхи.