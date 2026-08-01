Нов живот стартира по най-известния столичен булевард

Булевард „Цар Освободител“ в центъра на София става изцяло пешеходен през всеки уикенд до края на август. Зоната обхваща жълтите павета между площад „Княз Александър I“ и булевард „Васил Левски“ и ще бъде затваряна за автомобили от 6 часа в събота до 22 часа в неделя. Столичната община очаква инициативата да осигури повече пространство за разходки, култура и градски живот. Част от живеещите в района обаче се опасяват от затруднения при придвижването.

Центърът се отваря за хората

Пилотната инициатива носи името „Лято на паветата“. Август е избран заради традиционно по-слабия автомобилен трафик в столицата, което според общината позволява промяната да бъде изпробвана с по-малко затруднения.

Преминаването през булеварда ще бъде запазено по улица „Георги С. Раковски“ и при площад „Народно събрание“. Нощният градски транспорт ще се движи по променен маршрут през булевард „Княз Александър Дондуков“, като част от спирките също ще бъдат преместени.

Към инициативата се присъединява Националният етнографски музей, който ще приема посетители със свободен вход между 10 и 12 часа.

Общината очаква по-малко шум

Заместник-кметът по направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова изрази надежда, че новата пешеходна зона ще бъде оценена както от столичани, така и от гостите на града. „Това е пилотна инициатива на Столичната община, с която се надяваме да доставим удоволствие на гражданите и туристите, като им дадем свободен пешеходен достъп“, заяви тя.

По думите й ограничаването на движението може да допринесе и за намаляване на шума и замърсяването в централната градска част. „Надяваме се да подобрим качеството на въздуха и шумовия фон, което е пряко свързано с качеството ни на живот“, каза Дакова.

Тя посочи, че летният сезон е активен за туризма и чуждестранните посетители вероятно ще бъдат сред основните ползватели на пространството. „Приветствам и всички наши съграждани да се разходят със семействата си, с кучетата и колелата си и да преживеят града по различен начин - далеч от движението и шума на автомобилите“, допълни заместник-кметът.

Според нея целта е центърът да стане по-достъпен и приятен за хората, макар че промяната неизбежно ще създаде известни затруднения. „Надявам се неудобствата да бъдат значително по-малко от предимствата“, заяви Ирина Дакова.

Софиянци видяха и плюсове, и проблеми

Част от столичани приеха идеята положително и определиха създаването на повече зони без автомобили като важна крачка за облика на града. „Готина идея е, честно казано. Хората с колите вероятно няма да бъдат толкова щастливи, но повече пешеходни пространства винаги са предимство и за туризма, и за начина, по който се чувстваме в своя град“, коментира гражданин.

Друг подчерта, че София се нуждае от повече места, на които хората могат да се разхождат спокойно, без автомобилите да ги заобикалят отвсякъде.

За живеещите в непосредствена близост до жълтите павета обаче затварянето носи и практически проблеми. „Живея наблизо и не ми е много удобно. От гледна точка на придвижването с автомобил няма да бъде лесно“, заяви столичанин.

Северина Магушева и Милена Найденова посрещнаха промяната с радост, докато се разхождаха с децата си. „Много се радваме на идеята, че няма да има движение и ще бъде по-спокойно“, споделиха те. „Поне в центъра трябва да можем да се насладим на градската среда по най-подобаващия начин“, допълниха двете жени.

Инициативата ще продължи през всички августовски уикенди, след което Столичната община ще може да оцени реакциите на гражданите, ефекта върху движението и възможността подобни пешеходни зони да се организират и занапред.