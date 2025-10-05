Разкритие от Терзиев! Каза ще се кандидатира ли за президент
Кметът на София отхвърли политическите спекулации, заяви твърда позиция срещу „рекета с боклука“ и о...
Полет закъсня заради позвъняване на 112
Кметът дължи много отговори на въпроси, свързани с предстоящата криза
Атаката е по повод несупешните търгове за сметопочистването на столицата
Район „Сердика“ представи концепция за превръщането му в хъб за изкуство, общност и туризъм
Бащата на пострадалото дете подчерта, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръж...
Каква е причината?
Отскоро данните на Центъра за градска мобилност са отворени за гражданите
Малкият ринг показа реален ефект, но експерти настояват за целогодишно действие и по-строг контрол
Установиха редица нарушения
Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая
Хората твърдят, че напукването е започнало преди около 2 години
Съветници се замерят с обвинения, докато спорят къде отиват парите от платеното паркиране и дали гра...
Нов удар по джоба
Според гражданите е опасно и има от висок риск от инциденти
Екипите от британското и сръбското посолство донесоха храна
Осем изцяло проходими чешки композиции и пет нови станции ще променят облика на подземния транспорт...
Ще се присъжда отличието „Почетен гражданин на София“
Освен брат на Иван Вазов той е и изтъкнат военачалник, обществен деец и кмет на София