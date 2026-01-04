Ураганът удари Витоша. Пътищата към планината са затворени

Заради изключително силните пориви на вятъра Столична община въведе извънредни мерки и от 10:00 ч. временно затвори за движение двата основни пътя към Витоша в направленията Алеко и Златните мостове. Решението е взето като превантивна мярка заради реална и непосредствена опасност за сигурността на движението и за пребиваването на хората в планината, където вятърът е ураганен и на пориви.

От общината призоваха туристите да проявят изключително висока отговорност, да не предприемат пътувания към Витоша и стриктно да спазват въведените ограничения и указанията на компетентните органи. Силният вятър създава сериозен риск от падащи дървета, клони и нестабилни елементи, както по планинските пътища, така и в горските зони.

Предупреждението важи и за града. Столична община апелира гражданите да бъдат особено внимателни, да избягват престой и преминаване в близост до дървета и паркове, строителни обекти и скелета, сгради с нестабилни елементи, електропроводи и различни съоръжения, които могат да се окажат опасни при силния вятър.

С цел безопасното извеждане на туристите, които вече се намират в планината, следобед са осигурени допълнителни курсове на градския транспорт. Автобусна линия 66 от Алеко ще тръгва в 16:00 ч., 16:30 ч. и 17:00 ч., а линия 61 от Златните мостове – в 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч. и 18:30 ч. Линия 63 се движи през целия ден, но със скъсен маршрут и без да обслужва участъка между Бояна и Златните мостове.

По информация от хижарите към момента в планината няма голям брой туристи, но условията остават изключително тежки. На територията на Витоша се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове, като ситуацията се следи в реално време.

Извънредните мерки идват ден след трагичен инцидент, при който в събота на ул. „Беловодски път“ към Копитото паднало дърво върху автомобил и уби 31-годишна жена, пътувала със съпруга си и двете си деца – случай, който допълнително изостри тревогата около безопасността при силния вятър.

