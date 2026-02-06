Край на „Паркирай и пътувай“ в центъра на София

Сериозното транспортно натоварване в централните части на София и установени злоупотреби с условията за безплатно паркиране налагат промяна в режима на два от т.нар. буферни паркинги. От 16 февруари паркингите при метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ ще преминат към изцяло платен режим с почасово заплащане и възможност за месечен абонамент, съобщиха от Столична община.

Защо се стига до промяната

До момента двата паркинга функционираха по схемата „Паркирай и пътувай“, при която шофьорите могат да паркират безплатно срещу валидирана карта за градски транспорт или билет. Според общината обаче този модел отдавна е загубил първоначалния си смисъл, припомня БНТ.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че паркингите вече не се намират в периферията на града и не могат да изпълняват буферна функция. Проверките са показали масови злоупотреби, при които обектите се използват като евтини централни паркинги, без реално комбиниране с градски транспорт.

Какви злоупотреби са установени

По думите на Чаушев в някои случаи потребители влизат, валидират по 10–15 карти за пътуване и напускат, като по този начин си осигуряват безплатно паркиране за целия ден. Според общината това най-често са служители на фирми в района, които използват схемата извън предназначението ѝ.

Тази практика, подчертават от администрацията, ощетява реалните ползватели на „Паркирай и пътувай“ и прави услугата несправедлива.

Новите цени и условия

След промяната двата паркинга ще функционират като стандартни платени паркинги. Почасовото паркиране ще бъде на цена от 2 евро на час. От 1 март ще се предлага и месечен абонамент – 184 евро за паркинга при МС „Стадион Васил Левски“ и 140 евро за този при МС „Джеймс Баучер“.

От общината изтъкват, че при месечен абонамент разходът излиза около 6 евро на ден, което е по-ниско от цената на синята зона. Освен това паркингите са закрити, охранявани и отопляеми, с гарантирано място за автомобилите.

Къде остава „Паркирай и пътувай“

За шофьорите, които реално използват схемата „Паркирай и пътувай“, Столичната община насочва към останалите буферни паркинги в края на града – при метростанциите „Цариградско шосе“, „Бели Дунав“, „Бизнес парк“ и други. Там условията остават непроменени и паркирането продължава да е обвързано с използването на градски транспорт.

Как ще се използват приходите

Приходите от новия платен режим ще постъпват в Център за градска мобилност и ще бъдат насочвани към поддръжка на паркингите, инвестиции в транспортна и паркинг инфраструктура и развитие на градския транспорт.

Според общината мярката не е само фискална, а част от по-широк пакет за овладяване на трафика в столицата и за по-ефективно управление на ограниченото паркомясто в централните градски зони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com