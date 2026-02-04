Тази кралица става войник

Кралицата на Нидерландия Максима доброволно се е записа за военна служба, обяви кралският двор в Хага, като посочи, че тя ще бъде "резервист", предаде ДПА.

Първият ден от военната служба на 54-годишната съпруга на крал Вилем-Александър вече премина, посочва още кралския двор.

След кратък период на военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във въоръжените сили на Нидерландия.

Максима последва примера на най-голямата си дъщеря Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и стана резервист. Амалия заяви, че възнамерява да съчетава почасовата военна служба с висшето си образование.

Кралица Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и боя на лицето.

Нидерландските резервисти могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война, отбелязва ДПА.

