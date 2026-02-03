Разкол във Ватикана!

Горещо става във Ватикана, съобщава Foxnews. Разкол на хоризонта: бунтовни католици готвят свои епископи без благословията на Рим, се казва в публикация.

Католическата църква отново е изправена пред стара рана, която заплашва да се отвори наново. Традиционалистката група "Priestly Society of St. Pius X" (SSPX) обяви, че планира да ръкоположи нови епископи без одобрението на Ватикана – ход, който директно поставя въпроса за възможен разкол с Рим.

Организацията, известна с това, че служи изключително Традиционната латинска меса и отхвърля ключови решения на Втория ватикански събор, заяви, че възнамерява да извърши ръкополагането на 1 юли. Това би повторило сценарий, който Църквата помни добре – и болезнено.

Генералният настоятел на братството, Давид Палярини, твърди, че е поискал аудиенция с папа папа Лъв XIV, за да обсъди назначаването на нови епископи. Вместо отговор обаче SSPX е получила писмо от Ватикана, което според нея „по никакъв начин не отговаря на исканията“.

В момента братството разполага с двама действащи епископи – Бернард Фелай и Алфонсо де Галарета. Историята обаче тежи: основателят на SSPX, Марсел Льофевр, беше отлъчен през 1988 г., след като ръкоположи четирима епископи без разрешение на папа Йоан Павел II. Отлъчени бяха и самите епископи.

По-късно Бенедикт XVI и Фарнциск направиха внимателни опити за сближаване. Франциск дори разреши на свещеници от SSPX да изповядват и да венчават, но подчерта, че братството няма официален каноничен статут, докато не приеме реформите на Втория ватикански събор.

Парадоксът е, че Палярини настоява, че SSPX не търси разкол. По думите му целта не е оцеляването на организацията, а „доброто на Вселенската църква“. Той цитира и Льофевр, заявявайки, че братството продължава делото си „без бунт, без озлобление и без горчивина“.

Въпреки това сигналите от Рим са тревожни. Според "Catholic Herald" разговорите между SSPX и "Dicastery for the Doctrine of the Faith" през последната година са стигнали до задънена улица – а сегашното изявление изглежда като официално признание за провал на диалога.

Ако планираните ръкоположения се случат, Католическата църква може да се окаже свидетел на нов, формален разкол – не шумен и революционен, а тих, догматичен и дълбоко идеологически. Разкол, който отново ще постави въпроса докъде стига традицията и откъде започва неподчинението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com