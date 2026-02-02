Крими

Заграждат порносалона в Бургас. Наглостта е огромна ВИДЕО

Има готовност да започне претърсване

02 фев 26 | 11:35
2995
Стандарт Новини

Униформени и цивилни полицаи застанаха пред салон за красота в блок 139 в жк. "Меден рудник" в готовност да започне претърсване, видя репортерският екип на Флагман.бг в 10:50 часа. 

Салонът се рекламира във Фейсбук като фризьорски и за разкрасителни процедури на лице.

Само ако разровите много по-надолу - ще видите, че от 2023 г. предлага иновативна технология с диоден лазер.

Несъмнено е, че разпространените видеа, са снимани тук с добре позиционирани скрити камери, с много висока резолюция.

Организаторите на филмите работят толкова самоуверено в недосегаемостта си, че дори не са премахнали бранда от паравана.

Стените са в розово и няма как да бъде сбъркано местополжението.

Откажи