Слънцето мощно изригна, идва дълга магнитна буря

Слънцето изригна мощно днес следобед.

Учените предупредиха, че в близко бъдеще очакват и нови изригвания.

Според тях са регистрирани признаци на изхвърляне на маса след изригването, но все още вероятността за удар върху Земята е минимална.

Взривният център ще бъде в зоната на директен удар към Земята от вторник, 3 февруари, до събота, 7 февруари, прогнозираха те.

Ако следващите изригвания са отново по-силни, възможно е да имаме първата по-продължителна магнитна буря от началото на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com