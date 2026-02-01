Слънцето мощно изригна, идва дълга магнитна буря

Слънцето изригна мощно днес следобед.
Учените предупредиха, че в близко бъдеще очакват и нови изригвания.
Според тях са регистрирани признаци на изхвърляне на маса след изригването, но все още вероятността за удар върху Земята е минимална.
Взривният център ще бъде в зоната на директен удар към Земята от вторник, 3 февруари, до събота, 7 февруари, прогнозираха те.
Ако следващите изригвания са отново по-силни, възможно е да имаме първата по-продължителна магнитна буря от началото на годината.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com