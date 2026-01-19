Смениха прогнозата за магнитната буря. Идва страшен удар

След слънчевото изригване в неделя, което беше от най-високия клас, магнитната буря се очаква да удари Земята във вторник около обяд.

Събитието в неделя се случи около центъра на слънчевия диск, но изведнъж изхвърлянето се насочи пряко към Земята, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия към Космическия изследователски институт.

Експлозията беше много по-голяма от очакването, а изхвърлянето започна да лети фронтално към Земята с огромна скорост на плазмата.

Това смени прогнозите за буря от клас G3 на клас G4 (най-високият резултат е G5) и по-големи размери на полярните сияния.

Учените обаче се опасяват, че може в момента на сблъсъка да се окаже и буря от най-високата степен.

Отсега е ясно, че тя ще продължи поне един ден.

Може да се сравни само със силния удар на 1 юни и 12 ноември миналата година.

