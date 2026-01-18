Мощно слънчево изригване. Идва силна магнитна буря  

Най-мощното изригване на Слънцето – от клас X, се случи тази вечер и е първото за 2026 година.

Това съобщи Институтът по приложна геофизика.

Продължителността му е била необичайно дълга - 59 минути, се казва още в доклада.

Последният път, когато беше регистрирано изригване от този клас, беше на 8 декември и донесе силните бури в края на годината.

Магнитната буря, която ще последва това слънчево изригване, се очаква да стигне до Земята във вторник.

