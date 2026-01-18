Мощно слънчево изригване. Идва силна магнитна буря  

Най-мощното изригване на Слънцето – от клас X, се случи тази вечер и е първото за 2026 година.
Това съобщи Институтът по приложна геофизика.
Продължителността му е била необичайно дълга - 59 минути, се казва още в доклада.
Последният път, когато беше регистрирано изригване от този клас, беше на 8 декември и донесе силните бури в края на годината.
Магнитната буря, която ще последва това слънчево изригване, се очаква да стигне до Земята във вторник.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com