Цените на бензиностанциите у нас пълзят нагоре

Цените на горивата в България отбелязват леко повишение през последната седмица, като поскъпване се наблюдава при бензина А95 и дизела. В същото време бензин А100, метанът и пропан-бутанът остават без промяна. Данните на специализираната платформа Fuelo показват, че тенденцията се развива на фона на поскъпването на петрола на световните пазари след избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,80 на сто през последната седмица. На 25 февруари литър от това гориво се е продавал средно по 1,25 евро, а на 28 февруари цената му е нараснала до 1,26 евро за литър. Към момента тази стойност се запазва и днес.

Поскъпване се отчита и при дизела. Данните на Fuelo показват, че за седмица цената му се е увеличила с 0,02 евро за литър или с 1,56 процента.

На 25 февруари дизелът се е продавал средно по 1,28 евро за литър. Два дни по-късно цената е достигнала 1,29 евро, а към днешна дата средната стойност вече е 1,30 евро за литър.

При бензин А100 се наблюдава относителна стабилност. На 25 февруари той е струвал 1,47 евро за литър, след което на 27 и 28 февруари е достигнал 1,48 евро. Към днешна дата обаче средната цена отново е 1,47 евро за литър.

Без промяна остават и цените на газовите горива. Метанът се търгува средно по 1,13 евро за килограм, докато пропан-бутанът се продава по 0,58 евро за литър, показват данните на специализираната платформа Fuelo.

