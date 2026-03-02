Бомба за Петрохан: Хората на Калушев са свързани с терористично движение, нова версия за убийствата

Ивайло Калушев и неговата група са били активисти (или поне прекалено обвързани) в българското крило на „Антифа“, става ясно от разследването до момента.

Това е ултра ляво световно терористично движение, занимаващо се с погроми и убийства. Сборният им пункт е бил на бул. „Тотлебен“ №34 в София. Това е и своеобразната неформална централа на местната ядка на „Антифа“.

Макар и приличащо на изоставено мазе, там са се провеждали събирания и школи за деца на 13–16 години – любимата възраст на антифарите по света. В момента се изяснява дали дечицата са били психически обработвани и инфилтрирани за бъдещите цели на терористите, пише „Флагман“.

Към „Антифа“ родните разследващи са били насочени от колегите си в САЩ далеч преди груповото самоубийство в „Петрохан“ и драмата на връх Околчица.

Вероятно изтичане на информация към сектата на Иво Лама е една от възможните версии за взетото от тях бързо решение да приключат със себе си. Подобно разследване, от което САЩ имат интерес, с голяма вероятност би довело до екстрадирането им в Америка, което за групата е било немислимо.

САЩ официално обявиха „Антифа“ за терористична организация на 22 септември 2025 г. Това стана чрез изпълнителна заповед, подписана от президента Доналд Тръмп.

„Антифа“ използва сложни методи за прикриване на идентичността на участниците: скриване на финансирането и операции, маскирани като природни, образователни и скаутски, за да избегнат разследвания от правоприлагащите органи. Антифарите извършват и поръчкови убийства, което може да е обяснението за огромния арсенал, който хората на Калушев са съхранявали в „Петрохан“.

