Street View се завръща - България под обектива до октомври

Автомобилите на Google Street View отново ще бъдат по българските пътища от 5 март, за да обновят визуалната карта на страната. До края на октомври те ще изминат над 20 000 километра, заснемайки градове, пътища и ключови локации. Целта е актуализиране на изображенията в Google Maps, така че платформата да отразява промените в инфраструктурата и градската среда. Обиколката ще обхване над 30 населени места в различни региони на страната.

Над 30 града в маршрута

Тазгодишната кампания включва София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и други населени места. Заснемането няма да се ограничи само до централните градски части, а ще обхване квартали, индустриални зони и междуселищни пътни връзки. Във фокуса са както туристически райони, така и ключови транспортни коридори, които ежедневно се използват от граждани и бизнеси.

Подобни обновявания се извършват периодично, тъй като пътната и градската инфраструктура се променя динамично. Нови кръстовища, ремонтирани булеварди, изградени логистични паркове и жилищни комплекси изискват актуални изображения, за да бъдат правилно отразени в дигиталната карта.

Защо това има значение

Актуалните изображения в Google Maps не са просто удобство за шофьорите. Те улесняват планирането на маршрути, предварителното ориентиране в непознат район и вземането на решения от туристи и бизнеси. Платформата има над два милиарда активни потребители месечно по света, а в нея са регистрирани повече от 250 милиона бизнеса и обекти.

За местната икономика това означава по-голяма видимост и по-лесен достъп до информация за магазини, хотели, ресторанти и производствени зони. Милиони уебсайтове и приложения използват Google Maps Platform, за да достигат до клиенти, което прави актуалността на данните ключова за онлайн присъствието на компаниите.

Туризъм и инвестиции през обектива

Street View постепенно се превърна в инструмент, който излиза извън рамките на навигацията. Чрез панорамните изображения потенциални туристи могат да разгледат дадена дестинация предварително, а инвеститори да получат реалистична представа за индустриални или логистични зони.

За градове с развиващ се туризъм и бизнес инфраструктура това представлява своеобразна витрина пред международна аудитория. Видимостта в глобална платформа като Google Maps често е първата стъпка към интерес, посещение или инвестиционно решение.

Как работят камерите и как се защитава поверителността

Автомобилите на Street View са оборудвани с 360-градусови камери, които заснемат панорамни изображения на околната среда. След събирането им кадрите преминават през автоматизирана обработка, при която лицата на хора и регистрационните номера на автомобилите се размиват, за да се гарантира анонимност.

Освен автоматичната защита, платформата предлага и възможност за допълнително замъгляване на изображения. Чрез бутона „Съобщи за проблем“ в Google Maps потребителите могат да подадат сигнал за допълнителна корекция, ако желаят даден обект или детайл да бъде скрит.

