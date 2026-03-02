Дубай поема сметките на блокирани чужди туристи

Дубай въведе извънредни мерки в подкрепа на блокирани пътници след отменени полети и затваряне на въздушното пространство, съобщи във Фейсбук българският дипломат и върховен представител за Газа Николай Младенов. По негови данни Департаментът по икономика и туризъм на Дубай е издал официална директива към всички хотели да не изгонват гости при изтичане на резервацията.

Ако турист не може да отпътува, престоят му трябва да бъде удължен при същите условия. Вече са подпомогнати над 20 000 засегнати пътници.

Съгласно разпореждането, при невъзможност гостът да покрие допълнителните разходи, хотелът е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи, след което държавата поема финансовия ангажимент. Мярката цели да предотврати извеждането на хора от местата за настаняване в ситуация на транспортна блокада.

Решението е в синхрон с националната политика на авиационните власти в ОАЕ, които осигуряват покриване на разходите за настаняване, храна, напитки и съдействие за презаписване на полети за засегнатите туристи и транзитни пътници. В Дубай координацията се осъществява чрез Департамента по икономика и туризъм.

Николай Младенов призовава българите с близки или приятели, блокирани в емирството, да ги насочат към официалните канали. Засегнатите трябва да се свържат директно със своя хотел или авиокомпания, включително Емирейтс или Етихад. Подчертава се, че информация следва да се търси единствено от официални източници, без да се разпространяват слухове.

