Ваканция&СПА Експо 2026 отваря врати. Над 250 изложители в София

Най-голямото туристическо изложение у нас „Ваканция&СПА Експо 2026“ започва днес в Интер Експо Център и ще продължи до 14 февруари, като паралелно с него стартира и третият Пролетен Авто Ретро салон. Събитието събира над 250 изложители от три континента и очертава актуалните тенденции в глобалния туризъм.

Очаква се присъствие на ключови представители на сектора, както и засилен интерес от професионалната общност и широката публика. Откриването е насрочено за 11:00 ч., като е поканен министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош.

Форумът, организиран от Интер Експо Център с подкрепата на Министерството на туризма, обединява компании и институции от Европа, Азия и Африка. С мащабни колективни участия се представят Гърция, Сърбия и Румъния, а сред международните участници са Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Алжир, Уганда, Албания и Узбекистан. Над 60 български общини и 90 хотела и хотелски вериги също се включват със свои щандове.

Изложбените пространства са структурирани тематично. Зала България акцентира върху вътрешния туризъм и регионалните възможности. Зала Европа събира чуждестранни туристически бордове, компании и доставчици на решения за сектора, както и хотели и туроператори от страната и континента. Зала Свят е фокусирана върху далечните дестинации, международните туристически компании и съпътстващите услуги, включително дипломатически представителства.

Специализираните формати B2B Matchmaking Platform и байерската програма създават условия за директни бизнес контакти и нови партньорства. Зоната Digital Box обединява близо 20 технологични компании и маркетингови агенции, които представят иновативни дигитални решения за туристическия бранш - от резервационни системи до маркетингови инструменти.

Миналото издание привлече 18 000 посетители и 240 изложители от 17 държави, сред които Индия, Китай, Танзания, Алжир, Виетнам, Сиера-Леоне, Пакистан, Франция, Испания, Египет и Мавриций. Организаторите залагат на разширен международен обхват и засилено професионално присъствие тази година.

В рамките на изложението ще се проведе и третият Пролетен Авто Ретро салон, организиран от Софийския авто ретро клуб в партньорство с Интер Експо Център, който ще добави допълнителен акцент към събитието и ще привлече любителите на класически автомобили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com