Изненада. Къде са най-високите доходи у нас

Историческа промяна в класацията на общините с най-високи доходи се наблюдава в България. За първи път от десетилетие челното място е заето от нова община - Козлодуй, като тенденцията малките индустриални центрове да изпреварват големите градове се запазва.

Най-новите официални данни за 2024 г., публикувани от Института за пазарна икономика (ИПИ), показват повсеместен ръст на заплатите в цялата страна, като в 229 от общо 265 общини възнагражденията нарастват с над 10 процента за година. Увеличението изпреварва инфлацията за 2024 г., което означава реален ръст на покупателната способност.

В община Козлодуй средната брутна месечна заплата достигна впечатляващото ниво от 1971 евро. Така тя изпревари дългогодишния първенец Челопеч, който е с 1 860 €. Основният фактор за този успех е концентрацията на високоплатени специалисти в енергийния сектор, свързан с АЕЦ „Козлодуй“.

В Топ 10 влизат още Столична община – 1 650 €1 Пирдоп – 1 480 €1 Раднево – 1 409 €, Девня – 1 403 €, Панагюрище – 1 396 €, Божурище – 1 319 €, Гълъбово – 1 289 € и Брезник – 1 219 €.

Както се вижда, класацията се доминира от малки общини със силно развита тежка индустрия, добив на полезни изкопаеми и енергетика. Причината е, че в малките индустриални центрове работят голям брой висококвалифицирани кадри в едно или две огромни предприятия (като мини или заводи), което вдига средното ниво на доходите за цялата община.

В София икономиката е много по-разнообразна. Тук са концентрирани най-високите заплати в сектори като ИТ и услуги, но общата средна стойност се балансира от по-нископлатените сектори в услугите и администрацията.

Големите областни центрове като Пловдив, Варна и Бургас са с почти идентични нива на средна работна заплата, която варира от 1020 до 1150 евро.





