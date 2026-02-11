Митовете паднаха! Министър със зловещи разкрития за петроханското НПО

Министърът на околната среда и водите Манол Генов излезе с потресаващи разкрития за петроханското НПО, което остави след себе си 6 трупа - три в хижа "Петрохан" и три в кемпер на връх Околчица.

В последните дни стана ясно, че само 25 дни след регистрацията на т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев, НПО-то вече има подписано споразумение с МОСВ. Министър по това време е човекът на ПП Борислав Сандов.

Министър Генов разкри в интервю за БНТ, че документът е подписан в разрез с всички правила. Той разби и митовете, че НПО-то било част от европейската организация Юропарк.

„Финансираме НПО-та, осъществяваме съвместни дейности с тях. Но с тази Национална агенция – това е пълен парадокс. Съвсем в разрез с всички правила е сключено това споразумение с нея без становище от правна дирекция в министерството, без иницииращо писмо. Някой си намисля, сключва споразумение. Не са членове на Юропарк (Europarc) – регистрацията им е половин година след това споразумение. Подвеждащо е да носи името „национална”, категоричен е Манол Генов.

„Нямаме информация тази НАКЗТ да е ползвала средства от оперативна програма към министерството. Чух версии, че това ги е разочаровало“, допълни министърът в оставка.

Защитниците на "рейнджърите" около Ивайло Калушев и Ивайло Иванов се надпреварват и в момента да обясняват колко полезна е била дейността им, защото пазели защитената зона по Натура подавали куп сигнали за нарушения. Но Манол Генов ги опроверга.

"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал за еконарушение от организацията", подчерта още той и уточни, че от 2022 г. в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото самият район е труднодостъпен.

„Всички следващи министри след сключването на споразумението са опитвали да прекратят споразумението с НАКЗТ. В коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат въоръжени в министерството. Мисля, че това е било 2022 г. лятото. Очевидци разказват това. Мисля, че Ивайло Иванов е влязъл въоръжен, имало е и други хора с него“, обяви още Генов.

Манол Генов отбеляза, че много екоминистри са правили опити за прекратяване на споразумението с НПО-то от "Петрохан".

Всички министри след това, мога да започна от служебния министър Росица Карамфилова, която по това време е предприела действия за прекратяване на това споразумение. Изпращали са нотариални покани. Целта на колегите и най-смущаващото е било това, че това споразумение стои на тяхната интернет страница. Колегите са били информирани точно от там. Те не са знаели за това споразумение. И тогава г-жа Карамфилова, като министър, започва действия. По отношение на проверки, опит за връчване на нотариална покана, мисля, че някои от софийските райони беше адресът, където при връчването има протокол, че такова лице не живее тук.

На въпрос защо е било толкова трудно да се прекрати това споразумение, Манол Генов отговори:

"Защото тези хора не могат да ги намерят или отказват. Още в коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат и въоръжени в министерството. Тогавашният зам.-министър на околната среда, 2022 г. през лятото се е случило. Разказали са ми очевидци. Мисля, че Ивайло Иванов е влизал и други хора е имало с него. Всички министри са правили опити за прекратяване."

До край на споразумението се стига след проверка през април 2025 г. Където е връчено и писмо, с което се стига до едностранно прекратяване. В края на 2022 г. същата г-жа Карамфилова като министър с едно и също писмо сезира Върховна касационна прокуратура и дирекция на полицията. Имало е досъдебно производство, което от ВКП се прехвърля в СГП, но това е било по оплаквания и различни сигнали, каза Манол Генов.

По отношение на предположенията за дървена мафия, Генов коментира:

"Контролът на сечта не е наша дейност, в този район, понеже природата е такава, толкова е недостъпна, че природата сама се пази и до колкото ми бе споделено от 2022 г. там разрешения за сеч не са издадени. Изклютелно е сложно, икономически нерентабилно и неизгодно, така че и уверенията на колегите от Министерството на горите, че няма сигнал за незаконна сеч при тях."

Екоминистърът съобщи добра новина.

"Състоянието на всички значими водоеми, язовирите, които се контролират от нас е изключително добро, с около 15-18% запасите са повече, така че с тези валежи и с това снеготопене, което очакваме, мисля да има една по-спокойна година през следващото лято, което се задава и за земеделци, и за енергетика, и за всички, които ползват води."

На въпрос има ли Министерството на околната среда и водите ресурс да извършва своята дейност без да делегира правомощия на НПО-та, Генов отговори:

"В понеделник имаме събитие, където за около 2 млн. и половина евро по ОП ще дарим високопроходими автомобили на регионалните инспекции по околна среда, на природните паркове и на басейновите дирекции. Това са високопроходими автомобили и ти ще имат и дронове, и персонални компютри. Винаги са имали ресурс, бил е по ограничен, винаги по оперативна програма са били финансирани такива дейности. Само за опазване на горите в България, която са 4,5 млн. хектара имаме разходвани над 80 млн. евро миналата година за противопожарно оборудване." "35% от територията на България е в "Натура", наивно е да се мисли, че тази територия може да бъде покрита. Ние с НПО-тата сме партньори, ние финансираме НПО-та, изпълняваме съвместни дейности, изпълняваме проекти, особено в сферата на биоразнообразието. Примерно възстановяване на популацията на къдрав лешояд, на черен лешояд и друг вид."

