Експерт с мрачна прогноза за парите на българина. Голямото обедняване

"Българинът свърши парите по празниците. Забелязвам все повече заведенията да се опразват. Забелязвам видими знаци на обедняване, взимане на бързи кредити. Ситуацията е доста неприятна. Виждаме ясна тенденция за изтъняване на средната класа".

Това заяви пред БНР Георги Първанов - член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

Той не очаква, че тази година ще стигнем ръста в заплатите от миналата година, който беше 13-14%. По думите му в същото време инфлационният натиск е много сериозен.

Няма съществена промяна при пазара на труда през януари, освен обичайните движения за сезона, отчете експертът и отбеляза, че през зимния сезон има малко по-голямо търсене в хотелиерството.

По думите му продължава лекият спад, сравнен със същия период на миналата година, на броя позиции, които са обявени в специализираните сайтове за работа. Има лек спад и в бюрата по труда, допълни Първанов и уточни, че спадът на отворените позиции е около 6-7%.

"Не забелязваме някакъв осезаем ефект, освен чисто психологическия, какво се случва с цените и заплатите в евро. За съжаление, няма и наплив на чужди инвеститори, което беше една от големите надежди", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

По думите му при логистиката и транспорта продължава да има огромен дефицит на кадри, голямо търсене и натиск на работодателите за повишаване на заплатите. Също така традиционно има дефицит и при производството, индустрията, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, както и в здравеопазването и социалните услуги, при учителите също. Интересното е, че и в строителството продължава да има недостиг на работна ръка, отбеляза експертът и обобщи:

"Много по-голямо е търсенето на средни експертни позиции, технически, в ниския сегмент. Много малко отворени позиции има, все по-малко за съжаление, в най-високия сегмент".

Според него под 200 хил. са хората, които не достигат на пазара на труда.

"Има леко раздвижване в края на януари – малко повече отворени позиции. Продължава тенденцията на леко раздвижване в IT, която стартира през миналото лято. Хубавото е, че търсенето вече не е само за големите градове, а е и в по-малки населени места. И малките, и средните, и големите фирми търсят персонал, но една идея са по-внимателни с откриването на нови работни места, предвид неясната година, която се очертава".

Той не очаква драматични промени, но според него безработицата ще се вдигне с 1-2%.

Очакванията на Първанов за тази година са, че наетите чуждестранни работници няма да надвишат съществено броя им от миналата година, който беше около 50 хил. души. Държавите, от които основно се внасят хора, са Киргизстан, Узбекистан, Непал, Индия, посочи той. И допълни обаче, че географията се разнообразява, като вече има работници и от Африка, Виетнам, Филипините, Индонезия, а дори и от Южна Америка. Той обаче е притеснен от информацията, че се подготвя голям внос на работна ръка от Пакистан – около 25 хил. души. За него е вредно да има толкова голям внос на работна ръка от една единствена страна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com