Три професии стават златни. Бой за кадри

Машинни оператори, строителни работници и сервитьори-бармани ще бъдат сред най-търсените професии в България през тази година. Това показва най-новото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила.

Кои професии са най-дефицитни?

Сред специалистите с висше образование или правоспособност най-голямо търсене ще има на учители, шофьори, медицински сестри и лекари. Данните ясно очертават хроничния недостиг на кадри в ключови системи като образованието, здравеопазването и транспорта.

По-малко планове за наемане, но недостигът остава

Проучването, проведено през 2025 г., показва, че около 3000 фирми планират да наемат нов персонал през следващите 12 месеца. Общият брой на търсените работници и специалисти надхвърля 230 000 души с различни умения и квалификации.

В сравнение с предходната година броят на работодателите с намерение за наемане намалява с над 5400. Намаляват и фирмите, които планират съкращения – 14 400 спрямо 17 300 през 2024 г. Въпреки това анализът сочи, че през следващите 12 месеца е вероятно да бъдат закрити около 89 400 работни места, съобщава БНР.

Най-голямо търсене на квалифицирани кадри

Най-голям дял от заявените нужди са за квалифицирани работници – над 128 000 души със съответна професионална подготовка. Бизнесът ще има нужда и от около 49 000 специалисти с висше образование или правоспособност, както и от близо 54 000 работници без квалификация.

Регионални различия

Най-голяма потребност от работна сила се отчита в област Пловдив, където работодателите ще търсят над 27 000 работници и специалисти – близо 12% от всички заявени нужди в страната. Следват София и област Благоевград.

Бизнесът трудно намира хора

Най-сериозни проблеми с намирането на персонал изпитват фирмите в търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. В тези сектори около 11 000 работодатели – близо една трета от всички, които отчитат затруднения – посочват недостига на подходящи кадри като основно предизвикателство.

Какво ще се търси в следващите години

В по-дългосрочен план, през следващите 3 до 5 години, ще са необходими над 160 000 специалисти с висше образование. Най-търсени ще бъдат кадри в направленията „Здравни грижи“, „Педагогика“, „Медицина“, „Туризъм“ и „Икономика“. Паралелно с това ще има нужда и от над 166 000 специалисти със средно образование.

Данните показват, че въпреки по-предпазливите планове за наемане, недостигът на кадри в ключови сектори ще продължи да бъде водещ проблем на пазара на труда в България и през тази година.

