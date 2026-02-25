Мальовица сваля цените от 8 март

Сгушен в сърцето на Рила планина, сред величествени върхове и кристално чист въздух, комплексът в Мальовица е предпочитано място както за зимни спортове, така и за пълноценна почивка сред природата. Районът е известен с отличните условия за ски и сноуборд, разнообразните писти, подходящи както за начинаещи, така и за напреднали, както и с възможностите за зимни разходки и планински преходи.

От 8 март курортен комплекс Мальовица дава старт на специално намаление на цените на ски зоната, което прави планинското бягство още по-достъпно и привлекателно. Слънчеви дни, снежни писти и спиращи дъха гледки – перфектната комбинация за активна почивка с приятели или семейство.

Но това не е всичко - март ще бъде месец на преживяванията.

Месецът започва с отбелязване на Националния празник – 3 март. Гостите на Мальовица ще се насладят на традиционна празнична програма с гайди, народна музика и тържествено спускане по пистата с националния флаг – емоционален момент, който обединява всички в духа на българските традиции и планинската романтика.

На 21 март сцената ще бъде завладяна от харизматичния Искрен Пецов. Очаква ви вечер, изпълнена с настроение, любими хитове и много танци.

На 28 март публиката ще стане част от магията на невероятния илюзионист Боби Шоу. Подгответе се за шоу, което ще ви остави без дъх и ще превърне вечерта в истинско преживяване за малки и големи.

А за истинска почивка след зимните приключения на ваше разположение са релакс центровете в Мальовица и хотел „Алпинист“. Потопете се в уют и спокойствие със солна стая, няколко вида сауни, парна баня и вътрешен отопляем басейн – перфектният начин да възстановите тялото и да презаредите сетивата си.

Март в Мальовица обещава да бъде изпълнен с емоции, музика, магия и пълноценен релакс. Съчетайте активния ден в планината с вечер на сцена и завършете със заслужена почивка в СПА зоната.

