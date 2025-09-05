Salsa De Fuego нажежават Мальовица през септември

Единственият препоръчителен огън на Мальовица е този, който танцьорите от Salsa De Fuego ще запалят в сърцата на гостите на комплекса в събота, на 13 септември. Ще покажат, ще провокират, ще усмихнат и развълнуват.

Салса де Фуего е една от най-старите и най-модерни танцови школи, а ако веднъж сте видели Митко, ще разберете, че името на школата съвсем не е случайно.

Димитър Лазаров основава танцова школа De Fuego преди 20 години, а днес в нея се преподават стиловете Cuban salsa, LA salsa, New York salsa, Bachata sensual, Bachata domonican, Kizomba, Tango, Cha-cha-cha. Димитър има множество родни и международни награди и отличия в своя стил. Той е огнен танцьор, DJ, фронтмен, главен вокал, китарист и основател на латино банда De Fuego Orchestra, има над 50 авторски песни, музикални клипове, издава два албума с авторска музика.

„За първи път ще гостуваме в Комплекс „Мальовица“ по покана на ръководството на комплекса. Природата там е невероятна, въздухът е кристално чист, а тишината е респектираща. Ще бъде вълнуващо преживяване и незабравима огнена фиеста под вековните борове на Рила,“ казва той.

Комплекс “Мальовица” е предпочитано място за почивка, особено за семейства с деца. Там липсват търговски улици, нощни заведения и много от изкушенията и шума на града. Това е място за истински релакс и зареждане. И все пак – модерен спа център и в двата сгушени един до друг хотели, външен и съвсем скоро вътрешен басейн в „Алпинист“, детски център, парк с предизвикващи атракциони през топлите месеци и ски писти, които започват точно от входа на хотелите, обещават времето да мине неусетно.

От началото на месец септември е предвидена и допълнителна програма като комплимент за гостите тук. На 13 септември латино фиеста, на 20 септември – народни танци, а последната седмица освен творческа – рисуване върху порцелан и керамика, ще има и събитие от спортния календар. На 27 септември ще се проведе състезание по спортно ориентиране за купа „Мальовица“.

Организатори са СКО „НСА - Сливен”, Българска Федерация Ориентиране със съдействието на Община Самоков. Любопитна подробност е, че след европейското за младежи през 2014 г., сега за първи път ще се проведе състезание по спортно ориентиране.

„Обичаме традициите и се стремим да ги възстановяваме и съхраняваме, дори да създаваме нови. За нас е чест, че на Мальовица отново ще се проведе състезание по ориентиране. Надяваме се, че заедно с обичаната от нас спортна програма, ще развиваме и един страхотен културен календар. Въпреки топлия септември, с танцьорите от Салса де фуего слагаме огнено начало на есенния сезон. Освен това сме подготвили изключително примамливи промоционални цени за есента,“ казаха от Комплекса.

Мальовица Ви очаква.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com