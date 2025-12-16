Голяма опасност за пенсиите през 2026 година

Пенсиите, майчинските и социалните плащания няма да бъдат прекъснати, но увеличенията им през 2026 г. са под сериозен въпрос, ако страната влезе в новата година без приет държавен бюджет. Това предупреждават икономически експерти, които обръщат внимание, че проблемът не е в самото изплащане на доходите, а в липсата на механизъм за тяхното актуализиране.

Въпреки, че правителството прие и внесе в народното събрание т.нар. удължителен бюджет, все още не е ясно дали той ще бъде приет, поради различаващите се позиции на различните политически сили.

Според експертите при липса на нов бюджет автоматично продължава действието на бюджета за 2025 г. по т.нар. принцип „една дванайсета“. Министерството на финансите ще превежда средства към всички институции на база вече приетите разходи, което гарантира изплащането на пенсии, майчински и обезщетения, както и всички други плащания, предвидени със закон. Увеличения обаче ще са възможни само там, където те вече са изрично приети от Народното събрание, а всички останали доходи ще останат на нивата от 2025 г.

Икономистите посочват, че представените досега проектобюджети следват един и същ модел от последните години – ръст на държавните разходи без ясно формулирани икономически цели. По тази логика увеличеното харчене води до по-силен инфлационен натиск, нарастване на държавния дълг и пропуснати възможности за икономически растеж чрез частни инвестиции.

В същото време експертите смятат, че твърденията за неминуем хаос при липса на редовно правителство и бюджет са преувеличени. По-високите цени не са резултат от служебното управление, а от разхлабената фискална политика през последните години. По-голямата роля на държавата в икономиката според тях носи и по-висок риск от корупция, за сметка на по-малко икономическа свобода.

Въпреки критиките се отчита, че страната е изпълнила ключова стратегическа цел с присъединяването към еврозоната. Според експертите обаче това не изчерпва възможностите пред България и все още има шанс за промяна в икономическата политика, която да осигури по-устойчива перспектива за доходите и пенсиите след 2026 година.

