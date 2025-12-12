ПОК "Доверие“ опровергава злонамерени твърдения относно изплащане на пенсии

Във връзка с разпространена информация в сайтa standartnews.com, базирана на анонимен пост във Facebook група, относно жена, която твърди, че майка й е клиент на ПОК „Доверие“, има 22 789 лв. в личната партида и й предстои пенсиониране, но дружеството не й предлага вариант за унаследяване и възможност да получава по-големи месечни пенсионни плащания, бихме искали категорично да заявим, че данните в статията не отговарят на действителността. И внасяме следните уточнения:

1. Вътрешна проверка в регистрите на ПОК „Доверие“ показва, че нямаме клиент - жена, която да има партида с точно такава сума. Най-близката до посочената сума партида принадлежи на мъж, а не на жена, което е доказателство, че описаният случай не е реален и има голяма вероятност да е измислен.

2. Представените в публикациите изчисления са некоректни. Сумите, цитирани в статията, както и начинът, по който е пресметната уж предоставяната пенсия, не отговарят на методиките, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Изчисленията очевидно са направени от човек, който не е специалист и не познава модела за определяне на пожизнени и разсрочени пенсии. Освен това няма разбиране на законовите изисквания за технически лихвени проценти, смъртност, видове пенсионни продукти и наследяване.

3. Твърдението, че средствата „не се наследяват“, е невярно. По закон (чл. 170, чл. 170а от КСО):

При разсрочено изплащане неизплатената сума се наследява.

Наследяване има и при определени условия дори след началото на пожизнена пенсия.

Следователно твърдението, че средствата „изчезват“ или „не се наследяват“, е абсолютно невярно.

4. Разпространената информация е непроверена и подвеждаща. Вместо да извършат елементарна проверка в самото дружество или поне в нормативната уредба, от сайта standartnews.com са предоставили непроверено съдържание от анонимна публикация в социална мрежа.

Това поведение е непрофесионално, противоречи на стандартите за журналистическата етика и въвежда гражданите в заблуда. Освен това уронва авторитета на ПОК „Доверие“, която със своята 30-годишна история е сред лидерите и пионерите в пенсионния сектор, с повече от 1,2 млн. клиенти* и управлява нетни активи за над 7 милиарда лева*.

Подобен вид непроверени, а може би и злонамерени публикации създават излишни страхове сред осигурените лица относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което е безалтернативно в България и е създадено да работи в синхрон с държавното обществено осигуряване, за да осигури достойно бъдеще за трудещите се хора.

ПОК „Доверие“ винаги е предоставяла и ще продължи да предоставя прозрачна, коректна и проверена информация, както и професионални разяснения на всички свои клиенти. Освен това е съдействала на журналистите, за да осведомява обществото по възможно най-коректния начин.

Очакваме същото ниво на професионализъм и от медиите – преди публикуване на информация, засягаща милиони осигурени лица, където всички чувствителни детайли следва да се проверяват задълбочено.

*По данни на КФН към 30.09.2025 г.

