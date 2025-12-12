ЕК се произнесе за България! Задава ли се обрат с еврото след оставката на кабинета

От Европейската комисия (ЕК) отговориха на въпрос какво следва след оставката на кабинета "Желязков" по процеса за присъединяване към еврозоната.

"На 8 юли 2025 г. Съветът реши България да стане 21-вия член на еврозоната. Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото като официална валута на 1 януари 2026 г", се посочва в отговора, даден пред bTV.

Службите на Европейската комисия продължават да работят с българските власти по практическата подготовка за преминаването към еврото в съответствие с националния план и график.

