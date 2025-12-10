На невежите утре ще им кажа как се сваля правителство!

Протестиращи граждани, призовани от опозиционни партии, настояват за оставка на правителството. Няма лошо. Тази оставка може да се случи много лесно и дори без протести. Достатъчно е партията ДПС, която не участва в правителството, да оттегли подкрепата си за него и да премине открито в редиците на опозицията, т.е да се събере с ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и партията на Ахмед Доган АПС. Впрочем това е същият Доган, който някога премиерът Иван Костов нарече "проклятието на България".

Но е очевидно, че проевропейска партия като ДПС не може да премине в редиците на днешните опозиционни прокремълски партии у нас. Тя подкрепя кабинета "Желязков" именно, за да не дойдат тези партии на власт. И според мен постъпва правилно. Така мислят и в Европейската комисия. Затова и вече сме в Еврозоната. Това е успех на правителството и на партиите, които го подкрепят, а не на опозицията. От този успех ще се ползват всички български граждани независимо от тяхната политическа ориентация. И така ще бъде дълги, дълги години. Днешните млади ще остареят и ще се пенсионират, но българското евро ще бъде все така младо и свежо. В Еврозоната парите не стареят.

Протестиращите днес допускат една много глупава грешка. Те искат не само оставката на правителството, но и на партийни лидери. Именно второто е глупаво, още повече, че лидерите на които те искат оставките не са министри от това правителство. А демокрацията казва, че лидери на партии могат да бъдат сменяни само от членовете на техните партии. Не си представям, че хилядите протестиращи тази вечер в София ще се запишат за членове на ДПС или ГЕРБ, например, та отвътре да сменят председателите на тези партии.

Това с очите си да го видя няма да го повярвам. А друг начин за "оставка" на Делян Пеевски и Бойко Борисов няма. С мерене на численост на митинги не става. И нима ГЕРБ, партия, която за четвърти път управлява, има своите евродепутати и уважението на най-голямата европейска партия - дясноцентристката Европейска народна партия, ще тръгне да сменя своя уставно избран лидер заради кефа на този и онзи пепеец или дебеец? Или пък защото това искала някоя нещастна "копейка"? Няма логика.

И тъй като и тази вечер протестът няма да свали правителството, то обещам утре сутринта, а може и по обед, да обясня във Фейсбук как по законен начин се сваля правителство и как оставки си подават партийни лидери. Защото имам чувството, че тези дето протестират хал хабер си нямат от тая работа. А животът го е казал: ако не знаеш как да свършиш една работа по-добре не я започвай. Нахалост ще се бъхташ и нищо няма да постигнеш. Да, време е да дам акъл на протестиращите. Но, утре. Тази вечер съм зает.

