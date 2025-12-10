Борисов заговори за перфектната буря и предупреди

„Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин. Виждам гражданите на протеста. Политическите партии дали се обичаме или не – това си е тяхна тактика“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание (НС).

„Но винаги през годините… не може да ми се отрече, че чувам гражданите - хората, които протестират за каквото и да било. С този бюджет, с който тръгнахме, аз ги чух и го поправихме. Мисля, че това е добър бюджет сега", посочи Борисов.

Остават ни 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото. Влизането на ГЕРБ в това правителство беше да влезем в еврозоната, няма да се съглася да компрометираме това преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро, продължи лидерът на ГЕРБ.

"След 1 януари ще говоря за оставки, протести и каквото и да било. Това е геостратегическа задача, изключително важна задача и искам да я довърша до край. Преди няколко дни казах на всички партньори. Тези дни ще бъдем консолидирани не на инат, а до влизането ни в еврозоната“, поясни Борисов.

„В момента светът се намира в перфектна буря, защото от една страна еврокомисията и партньорите ни в САЩ имат тежка конфронтация по линия Украйна... и то толкова тежка, че конгресмени внасят предложения за излизане на САЩ от НАТО.

Толкова сложна обстановка никога не е имало. А в България партии, които са от едно семейство, враждуват най-много.

Надявам се на 1 януари всеки българи да може да изтегли от банкомата евро, при това спокойно“, поясни лидерът на ГЕРБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com