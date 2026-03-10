Проф. Рачев: "Нещо се готви" на 17 и 18 март

Време си е за щъркелите. На 20 март следобед към 16:30 часа идва астрономическата пролет. Сутрин е хладно. Времето е хубаво. На обед е топло. Идва време на облеклото тип „зелка“. Сутрин слагаш листенцата, а после започваш да ги махаш.“

Това каза в предаването „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев. "Вятърът си отива. Днес и утре се затопля. В четвъртък температурите ще достигнат 19 градуса. В петък над почти цяла Европа ще е топло. По Черноморието ще бъде по-хладно“, добави той.

В София няма да има валежи. На 17-18 март „нещо се готви“, коментира Рачев, но времето ще е слънчево. От 1 до 3 градуса ще е температурата сутрин, около 12 градуса – следобед.

В Пловдив температурите ще достигнат 15 градуса. Ще има мъгли. В Пампорово и курортите над 1500 метра снегът няма да се стопи, увери проф. Георги Рачев.

„Абсолютно до края на март ще има прекрасни условия за ски, нищо че е до 5-6 градуса следобед“, подчерта той.

