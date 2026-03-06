Правнучка на Микеланджело ни обещава високи температури

Денят започва със сравнително хладно утро – минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса. От север обаче ще започне да прониква по-хладен и влажен въздух, който ще донесе облаци и условия за валежи над южните, централните и източните части на страната.

В Добруджа сутринта ще има и кратка изненада – дъждът временно може да премине в сняг. Вятърът ще бъде слаб, от североизток.

Следобед температурите ще се повишат до между 13 и 18 градуса. В София обаче ще остане по-хладно – около 10 градуса. По Черноморието също ще бъде студено за сезона, като температурите ще достигат около 7 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова - актриса и правнучка на Микеланджело (не Буонароти, но негов закъснял с няколко столетия колега) скулптор, който пристига в София в началото на ХХ век заедно с група свои сънародници, за да работи по барелефите от вътрешната украса на катедралния храм „Св. Александър Невски“.

Според прогнозата й в планините облачността ще бъде разкъсана, но условията не са безобидни – предупреждава се за повишена лавинна опасност. По високите части ще духа североизточен вятър със скорости до 40 км/ч.

Следващите дни обаче носят по-приятна картина. В събота и неделя сутринта на много места ще има намалена видимост, но през деня облаците ще се разкъсват и ще преобладава слънчево време.

В началото на новата седмица – понеделник и вторник – ниските места и районите около морето ще се събуждат в мъгла, докато планините ще се радват на повече слънце. Очаква се и постепенно затопляне.

А далеч от метеорологичните прогнози една трогателна новина обиколи света. Зелена морска костенурка на име „Поркчоп“ беше върната обратно в океана след повече от година лечение и рехабилитация. Животното беше тежко ранено, след като се заплете в рибарски въжета, но благодарение на усилията на спасителни екипи получи втори шанс – история, която напомня колко много може да означава човешката грижа за дивата природа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com