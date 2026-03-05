Общество

Поредна мистерия около трагедията "Околчица" и убитото момче

МОН е сезирало прокуратурата

Поредна мистерия около трагедията "Околчица" и убитото момче
Снимка: БГНЕС
05 мар 26 | 20:30
23974
Агенция Стандарт

Нова мистерия около аферата "Петрохан-Околчица".

Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата във връзка с обучението на 15-годишното момче, убито в района на Околчица.

Проверката на ведомството е установила редица неясни моменти около обучението му в частното училище „Космос“.

Сред тях е фактът, че 15-годишният ученик е фигурирал едновременно в списъците за редовна и за самостоятелна форма на обучение.

Според наличната информация той е учил в Мексико в 4 и 5 клас.

В 7 клас е записан в частното училище у нас.

Няма обаче данни как е бил записан в учебното заведение, нито информация за обучението му в 6 клас, предава bTV.

Zar Boris
преди 20 часа

Sorosoidni,Ewrogeiowete i Pedofili, Bratija Moi, wsitschko e wazmojno !

Опростачена нация
преди 7 часа

Колко яко и евро-атлантическо при това! Нали ?

До “ zar boris “
преди 6 часа

Първо се научи да пишеш на български ( не случайно НЕ казвам на майчин ) език , и второ ти май си обикновен гей , дори не и евро

