Поредна мистерия около трагедията "Околчица" и убитото момче

Нова мистерия около аферата "Петрохан-Околчица".
Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата във връзка с обучението на 15-годишното момче, убито в района на Околчица.
Проверката на ведомството е установила редица неясни моменти около обучението му в частното училище „Космос“.
Сред тях е фактът, че 15-годишният ученик е фигурирал едновременно в списъците за редовна и за самостоятелна форма на обучение.
Според наличната информация той е учил в Мексико в 4 и 5 клас.
В 7 клас е записан в частното училище у нас.
Няма обаче данни как е бил записан в учебното заведение, нито информация за обучението му в 6 клас, предава bTV.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com