Поредна мистерия около трагедията "Околчица" и убитото момче

Нова мистерия около аферата "Петрохан-Околчица".

Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата във връзка с обучението на 15-годишното момче, убито в района на Околчица.

Проверката на ведомството е установила редица неясни моменти около обучението му в частното училище „Космос“.

Сред тях е фактът, че 15-годишният ученик е фигурирал едновременно в списъците за редовна и за самостоятелна форма на обучение.

Според наличната информация той е учил в Мексико в 4 и 5 клас.

В 7 клас е записан в частното училище у нас.

Няма обаче данни как е бил записан в учебното заведение, нито информация за обучението му в 6 клас, предава bTV.

