Дойде най-чаканата новина за пенсиите. Засяга всички

Всички пенсии в България ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Пловдив. По думите му решението ще бъде взето от Надзорния съвет на НОИ, а увеличението ще обхване всички пенсии, отпуснати до края на миналата година.

Адемов обясни, че размерът на увеличението се определя по т.нар. швейцарско правило, което комбинира два основни показателя – инфлацията и ръста на осигурителния доход.

„Хармонизираният индекс на потребителските цени е 3,5%, а ръстът на осигурителния доход е 12%. Когато се вземат по 50% от двата показателя, увеличението става 7,8%“, посочи министърът.

Социалният министър подчерта, че увеличението на пенсиите и всички социални плащания са гарантирани, въпреки че страната все още няма приет редовен държавен бюджет.

Те са заложени в т.нар. удължителен закон за бюджета, който правителството вече е внесло за разглеждане в Народното събрание.

„Това е важно за всички български пенсионери. Всички социални плащания, предвидени в законодателството, ще бъдат изплащани“, заяви Адемов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com