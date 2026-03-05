290 българи се връщат от Оман и Дубай. 100 са блокирани на Малдивите

Тази сутрин самолет на авиокомпания "България Еър" излетя от международното летище "Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман със 110 пътници на борда.

От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на Министерството на външните работи (МВнР).

Очаква се самолетът да кацне около 17:30 часа на летище "Васил Левски" в София.

Втора летателна машина Airbus A320 на "България Еър" в момента е на летище "Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София.

Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18:45 часа.

В същотото време над 100 български туристи, заминали на екскурзия в Малдивите, вече шести ден не могат да се приберат у нас. Причината са отменени полети и липса на свободни места след ескалацията на конфликта в Близкия изток, която доведе до сериозни смущения във въздушния трафик в региона. Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой. Освен това има хора с хронични заболявания, които остават без лекарства. „Полети на практика няма. Има много малко до други азиатски страни, които обаче не ни гарантират прибиране”, заяви Величка Димитрова.

„Авиокомпанията, с която пристигнахме, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление те се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверен билет. Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството. Опциите ни са нулеви”, казва Величка Димитрова.

