Лидерът на „Хизбула” със зловеща закана

Лидерът на „Хизбула” Наим Касем излезе за първи път публично от началото на американско-израелската операция срещу Иран, за да заяви, че групировката няма да се предаде и ще продължи да се бори срещу това, което той нарече „израелско-американска агресия”. Речта му беше излъчена в сряда вечерта по телевизионния канал на организацията.

„Изправени сме пред агресия. Нашият избор е да ѝ се противопоставим до крайната жертва и няма да се предадем”, заяви Касем. Изказването идва на фона на израелско навлизане в гранични ливански села и продължаващи въздушни удари, при които от началото на новия кръг от сражения са убити 72 души, а над 83 000 са разселени.

