20 камили отпаднаха от конкурс за красота заради ботокс

Скандал избухна на годишен конкурс за красота сред камилите в Оман, 20 участнички бяха дисквалифицирани за използване на ботокс, съобщава darik.bg, цитирайки „Дейли мейл“.

По време на проверка съдиите открили, че камилите са били подложени на забранени козметични процедури за подобряване на външния им вид преди състезанието.

In Oman, 20 camels were disqualified from a beauty contest due to Botox and silicone — Daily Mail



At a prestigious sports competition in Oman, camel breeders resorted to "cosmetic doping" to increase their chances of winning.



The camels were injected with Botox in their… pic.twitter.com/peEqVli4Y7 — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Конкурсите за красота сред камилите са от голямо културно значение в страните от Персийския залив и привличат хиляди животни, чиито собственици се състезават за награди за милиони долари. Желаейки да подобрят шансовете си, някои собственици прибягнали до хитрост, използвайки инжекции с ботокс, за да увеличат устните, носовете и челюстите на животните, инжектирайки силикон в гърбицата им и използвайки хормони за изграждане на мускулна маса. Развъждането на камили е мащабна индустрия в региона. Това не е първият път, когато животни са дисквалифицирани за „инжекции за красота“: през 2021 г. на изложение в Саудитска Арабия бяха открити над 40 камили, които са били инжектирани с ботокс. Организаторите на фестивала „Омански клуб на камилите“ заявиха решимостта си да спрат всички актове на фалшификация и измама и обещаха да наложат строги санкции на нарушителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com