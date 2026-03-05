Президентът Владимир Путин заяви, че Русия възнамерява да се откаже от европейския газов пазар и да се съсредоточи върху сътрудничеството с по-надеждни партньори.

Той възложи на правителството, заедно с местни компании, внимателно да проучи този въпрос, съобщи "Vesti".

„Определено ще поверя на правителството да работи с нашите компании с този въпрос“, заяви Путин.

Според него енергийната политика на Европейския съюз противоречи на интересите на неговите народи и води до неизбежна криза в енергийния сектор.

Русия е готова да продължи доставките на петрол и газ за страни като Унгария и Словакия, при условие че се запази досегашния им курс на поведение.

Освен това руският лидер информира Турция за разузнаването на специалните служби на Руската федерация, като посочи плановете на Киев да подкопае газопроводите "Син поток" и "Турски поток".

