Свят

Путин с изненадващо решение за газа за Европа

Предупреди Турция за опасност, свързана с Турски поток

Путин с изненадващо решение за газа за Европа
05 мар 26 | 0:00
85594
Стандарт

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия възнамерява да се откаже от европейския газов пазар и да се съсредоточи върху сътрудничеството с по-надеждни партньори.

Той възложи на правителството, заедно с местни компании, внимателно да проучи този въпрос, съобщи "Vesti".

„Определено ще поверя на правителството да работи с нашите компании с този въпрос“, заяви Путин.

Според него енергийната политика на Европейския съюз противоречи на интересите на неговите народи и води до неизбежна криза в енергийния сектор.

Русия е готова да продължи доставките на петрол и газ за страни като Унгария и Словакия, при условие че се запази досегашния им курс на поведение.

Освен това руският лидер информира Турция за разузнаването на специалните служби на Руската федерация, като посочи плановете на Киев да подкопае газопроводите "Син поток" и "Турски поток".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема русия
Още от Свят
Коментирай
6 Коментара
Бай Васил
преди 1 ден

И ето ви отговор на въпроса стреми ли се Русия да създава зависимости със своите енергийни доставки...

Откажи
Анонимен
преди 18 часа

Наглец.

Откажи
Ами
преди 14 часа

Споко, Европа ще си купува от САЩ руски газ на двойни цени, нали са баровци с гладки мозъци.

Откажи
Само да кажа
преди 14 часа

Малкият убиец от Кремъл иска да му лижат задника и тогава да дава газ/гъз. И това му е най голямата грешка.

Откажи
Ани
преди 6 часа

Дъртото плашило пак заплашва

Откажи
Неизвестна
преди 3 часа

Не заплашва , а какво повикало това отговарило

Откажи