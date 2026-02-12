Русия заличава WhatsApp от регистъра! 100 млн. потребители под въпрос

Русия е направила опит да „напълно блокира“ платформата на „Мета“ WhatsApp на своя територия, съобщи говорител на компанията пред Ройтерс, цитиран от БТА. Става дума за приложение с близо 100 млн. потребители в страната, което внезапно се оказва под сериозен регулаторен натиск.

По информация на „Файненшъл таймс“ руските власти са премахнали WhatsApp от онлайн регистъра, поддържан от Роскомнадзор – държавния орган за контрол върху интернет пространството. Ходът се възприема като директен удар срещу една от най-използваните комуникационни платформи в страната.

От компанията заявяват, че действията на Москва представляват опит да бъдат пренасочени потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“. „Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани“, посочват от WhatsApp, като подчертават ангажимента си към достъпа до услугата.

В същото време руските власти активно популяризират конкурентно държавно приложение, наречено „Макс“. Според критиците то би могло да бъде използвано за проследяване на комуникации и поведение на потребители. Държавните медии в Русия обаче категорично отхвърлят подобни твърдения и ги определят като спекулации.

Ограниченията върху чуждестранните платформи не са прецедент. Още миналата година Русия започна да ограничава част от обажданията през WhatsApp и Telegram, като аргументът бе, че компаниите не оказват достатъчно съдействие на органите на реда при разследвания, свързани с измами и тероризъм.

