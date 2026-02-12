Зеленски поиска най-важното решение от Европейския съюз

Украинският президент Володимир Зеленски постави нов акцент в дебата за бъдещото мирно споразумение, като настоя всяка договореност за край на войната да съдържа конкретна дата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Изявлението му, разпространено чрез социалната мрежа Х и цитирано от ДПА, идва в момент на засилени дипломатически усилия и очаквания за политическа рамка на евентуално споразумение.

Зеленски даде ясно да се разбере, че въпросът за членството не може да остане отворен във времето. Според него сигурността на страната минава през ясна европейска перспектива.

„Искам конкретна дата“, написа украинският президент, като подчерта, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде технически готов за членство до 2027 г. Той заяви, че Украйна ще изпълни поне основните стъпки по пътя към присъединяване в този срок.

Зеленски предупреди, че ако бъдещо споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и Европа, не съдържа фиксирана дата за членство, Москва ще се опита да блокира процеса. По думите му това може да стане косвено - чрез влияние върху определени европейски представители, вместо чрез открита конфронтация.

Президентът определи членството в ЕС като ключова гаранция за сигурност за Украйна и настоя, че не са достатъчни общи формулировки или политически обещания. Още в края на януари той заяви, че присъединяването към Съюза до 2027 г. е сред основните стратегически цели на Киев, въпреки скептицизма в някои европейски столици. „Членството на Украйна в ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа“, подчерта тогава Зеленски.

