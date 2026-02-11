ДАНС за аферата "Петрохан"! Разследват важен човек в държавата

Важен човек в държавата се разследва по аферата "Петрохан".

Към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба. Това съобщи и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев от парламентарната трибуна. Той, министърът на околната среда и водите Манол Генов, зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков, директор на ГДНП, представители на ГДНП, ГДБОП и Държавната агенция за закрила на детето бяха изслушани в парламента.

Най-вероятно става въпрос за бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов от ПП, който е подписал в нарушение на всички разпоредби на МОСВ скандалното споразумение за партньорство с петроханското НПО на Ивайло Калушев и останалите рейнджъри, които бяха разстреляни в хижа "Петрохан" и в кемпера на връх Околчица.

През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза Денев пред депутатите.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС, допълни Денев.

На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийска градска прокуратура по компетентност, подчерта още Денев.

Във връзка със смъртните случай на хижа Петрохан и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. И към момента Агенцията оказва пълно съдействие на разследващите органи, включително чрез предоставяне на информация, посочи той.

По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан, заяви Деньо Денев.

