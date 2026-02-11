Политолози за аферата "Петрохан": Сарафов постъпи правилно

Длъжни сме да успокоим обществото. Трезвият анализ сочи, че властите предоставят една обективна версия. И трябва да й се доверим. Всичко сочи, че е развито някакво култово езотерично общество. За съжаление, не можем да потвърдим, че смъртта на младите хора е била доброволна. Мнозина са тези, които ще търсят други версии. А властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да ни дават "на час по лъжичка". Това заяви пред Нова телевизия политологът Първан Симеонов, коментирайки трагедията "Петрохан-Околчица".

Според него "този случай ще обрасне с легенди". "Боя се, че никога няма да успеем да разкрием докрай драмата. Тя прилича наистина на филмов сюжет и той ще бъде дописван оттук нататък - каквито легендаризирани случаи имаше преди години", заяви той и припомни случая с малкия Пепи, убит от майка си Даниела Терзийска през 2004 г.

Колегата му Стойчо Стойчев допълни, че "който се опитва в момента да успокоява, само може допълнително да изнерви успокояваните". "И по-лоши неща са се случвали, и по-лоши ще се случват. Такъв е животът, такъв е светът. Такъв е бил, такъв ще бъде", заяви той и поясни, че масовата истерия води до повече безпокойство.

"Според мен цялата работа идва от факта, че през последните десетилетия свикнахме да гледаме на най-близките си хора като съдии - да раздаваме оценки, присъди, квалификации. Да преценяваме компетентности на този, на онзи. И няма как в една държава, в която цялото население е хем съдия, хем експерт, хем аналитик да нямате конфликт в крайна сметка на интерпретациите", заяви още Стойчев.

Симеонов допълни, че социалните медии вече имат огромна сила: "Представете си сега да сте на мястото на разследващите и от сутрин до вечер да ви заливат с някакви конспирации за "мафията"... Има и откровени подстрекателства, опити да се лови риба в мътна политическа вода. Това издава един битов инстинкт на всички нива, едно политическо сектантство. Това означава, че нервите са изпилени до край. Но имаше и други случаи - този в Нови Искър, един легендаризиран случай преди години в Студентски град".

Стойчо Стойчев заяви, че случващото в обществото след тази трагедия не е прецедент. Появява се периодично, а заедно с това се "явяват" нови "пророци". "Какво доверие да имаме в институциите, след като нямаме доверие в себе си? Имаме ли доверие на съседите си, на колегите?".

Той изтъкна, че "когато прокуратурата съобщава първо нещо, а не полицията, има специфични неща - тежест на деянието или нещо друго зад това".

"Сарафов опита да ни каже колко страховито може да е това, без да ни го каже. Сарафов постъпи така, както трябва да се постъпи - трябва да бъдем честни. И като каза за много оръжие, това май се потвърждава. Като става дума за педофилски наклонности, това май е на път да се потвърди. Най-неприятните версии май са на път да се потвърдят", отбеляза Първан Симеонов.

