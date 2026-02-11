Ето ги оръжията на петроханското НПО! Има и автоматични (СПИСЪК)

Стана ясен пълният списък на арсенала, притежаван от петроханското НПО. Според публикуваната вчера справка на МВР Ивайло Калушев е получил разрешително за две оръжия на 1 ноември 2021 година.

Става дума за разрешително №20210792943/01.11.2021 г. То е за две оръжия- автоматичен пистолет „Глок“ и страховитият револвер „Колт Анаконда“ 44 калибър „Магнум“, пише Breaking.bg.

Разрешителното е издадено от полицията в Монтана, но Ивайло Калушев по документи живее на адрес в София.

През август 2021 г Ивайло Иванов получава разрешително за 16 броя оръжия, сред които пушки-помпи, ловни пушки, автоматични и картечни пистолети. Разрешителното е с номер №20210779260/23.08.2021 г. Пак от полицията в Монтана.

Ето го списъка с разрешените оръжия на Иванов:

FABARM L4S GREY HUNTER MAXI

GLOCK / 45 PR MOS FS SET

HECKLER&KOCH / MR308

CZ-CESKA ZBROJOVKA / EVO3

ERA / —

ASE ULTRA

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG

HENRY / BIG BOY CARBINE

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT – цев

TRIJICON / F12

BENELLI / M2 COMFORT

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG – цев

BENELLI / M2 RIFLED SLUG – цев

FABARM / L4S GREY HUNTER MAXI – цев

BENELLI / M2 COMFORT – цев

Сред тях седем ловни пушки, четири автоматични пистолета, карабина, картечният пистолет на фирмата „Чешка Збройовка“ , модел ЕВО 3 и пушката помпа на фирма „Бенели“.

Фрапиращ е случаят с 19-годишният тогава Николай Златков, третата жертва от караваната. Той получава разрешително №20230876511/24.02.2023 г. За пистолет „Хеклер и Кох“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com