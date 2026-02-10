Слави бръкна в раната! Разкри кой ще замете аферата "Петрохан"

Този потресаващ случай, условно наречен „Петрохан“, и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ППДБ. И те, ППДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия.

Това написа в профила си в социалната мрежа лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Ето какво заяви Слави Трифонов:

"Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та.

Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол.

И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия.

При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО.

Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като „държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията.

Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение.

Знаете ли, че само ден след като на 11 януари документите на това сдружение са внесени в агенцията, то скорострелно е регистрирано?

Ами инициативата на Атанас Атанасов? Атанас Атанасов се е засилил да свиква комисии, пред които ДАНС и МВР да докладват за случая „Петрохан“.

И това при положение, че техният министър Бойко Рашков закрива РПУ - Годеч, нарежда изтеглянето на „Гранична полиция“ от района и така осигурява пълна липса на контрол върху петроханската секта.

И сега ППДБ с нетърпение очаква президентът Йотова да назначи за служебен министър-председател бившия председател на тяхната парламентарна група и един от основателите на „Да, България“ Андрей Гюров.

Така, те дълбоко ще си отдъхнат, защото той ще замете всичко под килима, ще прекрати всички евентуални разследвания срещу тях, ще им помогне за изборите и всичко ще се потули. Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!"

Както "Стандарт" вече писа трима мъже бяха открити убити край хижа в района на прохода Петрохан - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Жертвите са били част от странната неправителствена организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", която получава споразумение с Министерство на околната среда и водите при министър Борислав Сандов (ПП) само 25 дни след регистрацията си. В същото време тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков закрива РПУ-то в Годеч и изтегля Гранична полиция от района. НПО-то е регистрирано през 2022 г., когато правосъден министър е Надежда Йорданова от ДБ. Организацията, която се афишира като обучаваща рейнджъри, действала в защитени територии и уж е подавало сигнали за нарушения.

След тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев бе обявен за издирване, като се считаше за ключов човек, свързан с трагедията. Според разследващи той е изпратил съобщение на майка си преди случая, в което моли за прошка и твърди, че чутото за него не е вярно. Освен него полицията издирваше и 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Телата на тримата бяха открити в кемпер близо до връх Околчица във Врачанския балкан. По-късно от прокуратурата дадоха обширен брифинг, на който бяха показани кадри преди трагедията. Установено е било още, че във въпросната хижа "Петрохан" е имало оръжие, религиозна литература литература за "дупомно израстване чрез сексуални практики".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com