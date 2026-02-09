Костадинов за "Петрохан": ПП-ДБ защитават вероятна педофилска секта

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов отправи изключително остри обвинения срещу „Продължаваме промяната-Демократична България“, свързвайки партията със защита на тежки престъпления около случая „Петрохан“.

В публикация във Фейсбук той говори за „вероятна педофилска мрежа“, за медийно покровителство и за политически чадър над организирана престъпна дейност. Костадинов настоява за незабавни оставки, включително на софийския кмет Васил Терзиев, и поставя под въпрос моралната и политическата легитимност на ПП-ДБ.

По думите му случващото се е преминало всякакви граници и прави съвместното политическо съществуване „непоносимо“.

По-долу следва пълният текст на публикацията на Костадинов във Фейсбук:

"Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ППДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ППДБ. Надявам се да няма чадър над организираната престъпна група ППДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво.

За мен, като човек, става все по-трудно поносимо стоенето в една зала със субектите от ППДБ. На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може Възраждане да стане незаобиколим политически фактор, а ППДБ да вегетира в покрайнините на българската политика."

