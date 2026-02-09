Ключова политическа седмица: Илияна Йотова ще проведе последни консултации с партиите

Предстои ключова политическа седмица. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе и последните консултации с най-малките парламентарни групи в 51-вото Народно събрание - АПС, MEЧ и "Величие".

Очаква се след това да стане ясно и името на новия служебен премиер. От десет кандидати - петима се съгласиха да са служебни премиери. Сега от тях Илияна Йотова трябва да избере един, на който да възложи мандат за съставяне на кабинет.

Част от политическите сили вече я критикуват, че процедурата според тях се е забавила много.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com