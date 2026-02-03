Започват консултациите на президента с партиите

Президентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в Конституцията.

Днес, 3 февруари, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, които започват в 11 ч. с представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. От 13.30 ч. е срещата с парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".

От парламентарната група на "Възраждане" обявиха, че няма да се отзоват на поканата за "поредни консултации с президентката Йотова".

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани", заяви пред журналисти в с. Делчево в неделя президентът Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии, и благодари на всички кандидат министър-председатели от списъка, определен от конституцията, като определи разговорите с тях като сериозни и отговорни.

„Разговорите бяха много съдържателни по една изключително сериозна палитра от теми. От най-належащите задачи пред България в следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос - как да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес“, каза Йотова.

Тя допълни, че няма разлика между кандидатите, казали „не“ и тези, които са казали „да“. "Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само в евро не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани. Говорихме за външна политика - каква трябва да бъде позицията на България оттук нататък. Предстоят много важни решения в международен план. Говорихме и как да има една по-добра координация между институциите", посочи още държавният глава.

Илияна Йотова каза още, че на кандидатите, съгласни да заемат поста на служебен премиер, е поставила въпроси как смятат да преодолеят всички проблеми, така че да няма пак касирани избори, хората да гласуват спокойно и да знаят, че гласът им ще бъде отчетен. Една ситуация, в която още не знаем какво ще се случи с промените в Изборния кодекс, коментира още президентът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com