Гуцанов прави скок. Играе за лидер на БСП

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП. В пазарджишкото село Главиница той заяви, че партията трябва да се върне към своите леви корени. По думите му предстоящият Конгрес има ключова роля за избора на председател, който да изведе социалистите от кризата и да върне доверието към Столетницата.

„За мен най-важното е Конгресът да избере този председател, който наистина в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилната писта, да се върне към основите си. Аз съм повече от убеден, че на България ѝ трябва лява партия - такава, каквато е БСП. Неслучайно ние повече от 120 години сме парламентарно представена партия”, заяви той.

