Високо напрежение! Двама в челен сблъсък за лидер на БСП
От 52-ма кандидати в листата за гласуване останаха трима
Следете всички новини, анализи и коментари за Борислав Гуцанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 52-ма кандидати в листата за гласуване останаха трима
Започва голямата надпревара за новия председател на Столетницата
На България ѝ трябва лява партия, каза социалният министър в оставка
Борислав Гуцанов отговори на депутатски въпрос
Превантивни мерки срещу природните бедствия
Говори Борислав Гуцанов
Заради ръста на минималната заплата на 620,20 евро от 1-ви януари автоматично се повишават и заплатите на лични и социални асистенти
Този следобед Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди проектобюджета на Касата за следващата година
Предстои преразглеждане на бюджета, за да стане по-добър, но данъчната система изисква внимателно обмисляне
Изграждането на резидентните услуги е част от голям проект за закриване на старите домове до 2027 г.
Министърът обявява нови държавно финансирани обекти в битката срещу "стаите на ужасите"
Големи новини от социалния министър Борислав Гуцанов
Надявам се да намерим решение, заяви министърът
Борислав Гуцанов съобщи увеличението
Говори Борислав Гуцанов
В условията на негативни демографски промени и застаряващо население в Европа все по-често се прибягва до работна сила от трети страни
Хората ще могат да получат до 7 500 лева
Каква помощ ще получат ощетените семейства
Говори министър Гуцанов
Не сме забравили по никакъв начин възрастните хора, заяви министърът