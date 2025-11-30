Гуцанов с послание към пенсионерите. Какво става с коледните им добавки

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира пред БНТ обрата около държавния бюджет и условията, поставени от БСП. Гуцанов категорично се обяви против радикализирането на протестите, като подчерта, че диалогът и отговорността пред държавата са най-важният приоритет за управляващите партии.

Разумният подход и призив за диалог

Борислав Гуцанов коментира, че протестът около бюджета има "различни вектори", но все повече започва да става политически, тъй като не вижда логика "отново да призовават в понеделник пак да има протест". Той заяви, че управляващите са подходили разумно, въпреки че може би е имало "лоша комуникацията", тъй като Съветът за съвместно управление веднага е взел решение и Бюджетът е бил оттеглен, "за да може да бъде обсъден отново със социалните партньори".

Според него, сега е моментът предложенията да бъдат обсъдени, а не да бъдат радикализирани, защото "от това никой няма да получи никаква полза". Министърът попита дали някой има нещо против вдигането на минималната работна заплата и майчинските и призова: "ако имаш нещо против тези неща - излез и го кажи".

Гуцанов категорично заяви, че "да се радикализира в една такава ситуация ситуацията в България не считам, че е най-доброто и най-разумното". Той смята, че на всеки политик, който иска да е държавник, "трябва да има диалог и да се коментират нещата, а не радикализиране и призоваване за някакви други действия". Той добави, че "диалог е ключовата дума" и че партиите, които са в това управление, носят отговорност за държавата.

Бюджетът - най-важният инструмент

Борислав Гуцанов определи управлението като сложно, тъй като в него има партии, които са почти диаметрално противоположни, но "това е било единствената възможна конфигурация". Той смята, че БСП трябва да защити своите социални виждания.

Важната тема според него е "как да направим така, че хората да живеят по-добре, а Бюджетът е най-важният инструмент за това нещо да се случи".

Министърът изрази надежда, че преразглеждането на финансовия план ще доведе до подобрение: "Аз мисля, че това преразглеждане на Бюджета, което предстои, ще направи така, че Бюджетът да бъде по-добър от това, което беше". Той призна, че е много трудно да се балансира в тази ситуация, защото "числата са безкомпромисни и математиката е точна наука", но е сигурен, че с подновения диалог определени детайли ще бъдат изпипани.

Данъчната справедливост

По отношение на данъците и плащанията, Гуцанов посочи, че това е една обща система и пипайки един данък, той "оказва влияние по веригата на всеки един елемент от живота". Според него, "ние 35 години сме се нагледали на това, че няма справедливост".

Гуцанов подчерта, че част от тази справедливост е и данъчната система, и че когато се говори за данъци, всичко трябва да бъде внимателно обмислено и изпипано "в диалог с обществото, със синдикати, с работодатели".

