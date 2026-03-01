България остава извън конфликта с Иран, институциите в режим на готовност

България не участва в операцията срещу Иран и към този момент няма пряк риск за страната ни. Това подчерта заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в предаването „Събуди се“, след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По думите му институциите следят развитието на кризата в Близкия изток в реално време и поддържат готовност за реакция при евентуална промяна на обстановката. Той бе категоричен, че България няма да бъде част от военна операция срещу Иран.

Позицията на България и европейският контекст

Божилов подчерта, че българската позиция е последователна и съгласувана със общата европейска линия. Според него още от началото акцентът е поставен върху дипломатическо решение на проблема със иранската ядрена програма. Той припомни, че Иран е подложен на санкции от ООН от години заради развитието на ядрени и ракетни способности, както и заради подкрепа на проксита и организации, определяни като терористични.

По думите му фокусът на сигурността в Европа остава войната, която Русия води срещу Украйна. Именно поради тази причина по източния фланг на НАТО, включително в България, са разположени съюзнически сили. В страната ни функционира многонационална бойна група под ръководството на Италия, част от мерките за засилена бдителност.

Американските самолети в София и военните хипотези

Заместник-министърът отхвърли твърденията, че разположени у нас американски самолети и цистерни могат да бъдат използвани за удари срещу Иран. Той посочи, че има официална дипломатическа нота от САЩ, в която се уточнява, че техниката е разположена в рамките на натовските мерки за усилена бдителност. Сътрудничеството между България и САЩ е регламентирано със ратифициран от парламента договор и се осъществява по съюзнически правила.

На въпрос дали американската техника може да бъде изтеглена и използвана в конфликт, Божилов отказа да спекулира. Той заяви, че България няма правомощия върху американските въоръжени сили, но всички действия се случват в рамките на действащите договорености. Според него твърденията, че летището в София е затворено за военни цели, са неверни и са свързани със ремонтни дейности, а не със военна заплаха.

Евакуация и защита на българските граждани

По темата за евакуацията на българи от региона Божилов обясни, че ситуацията се анализира постоянно. Въздушната евакуация към този момент изглежда най-малко вероятният вариант, но се разглеждат и алтернативи – морска или сухопътна, в зависимост от конкретната обстановка. Той увери, че съществува постоянна организация за контакт със сънародниците ни в засегнатите държави и при нужда ще бъде оказано съдействие.

Икономическите рискове и Ормузкият проток

Заместник-министърът коментира и възможните икономически последици. Ако Иран предприеме действия по Ормузкия проток, през който преминават около 25 процента от световните доставки на петрол, това би довело до сериозна волатилност на цените. Според анализи при задълбочаване на кризата ръстът може да достигне между 10 и 20 долара за барел, но всичко зависи от продължителността на конфликта и от възможността за алтернативни доставки.

Той подчерта, че службите, основно ДАНС, извършват текущ анализ на рисковете за критичната инфраструктура у нас. На този етап няма данни за повишена заплаха за България или нейните граждани.

Институционалният механизъм за реакция

В заключение Божилов обясни разликата между Съвета по сигурността към Министерския съвет и Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Първият е оперативен орган, в който участват министри и представители на ключови институции, докато вторият има различен характер и функции. Според него към момента няма основания за свикване на Консултативния съвет, тъй като липсва непосредствена заплаха за страната, но аналитичният капацитет на Съвета по сигурността трябва да бъде допълнително засилен.

