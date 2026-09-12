Две войни край България, но армията остава в нормален режим
Зам.-министърът на отбраната увери, че няма пряка военна заплаха за страната
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Зам.-министърът на отбраната увери, че няма пряка военна заплаха за страната
Зам.-министърът на отбраната потвърди, че американски военни самолети продължават да използват летището в София
След заседание на Съвета по сигурността зам.-министърът на отбраната очерта рисковете и икономическите последици
Геополитиката измести международното право, Европа трябва да се готви
НАТО трябва да остане ключово за европейската отбрана
Това, което не е ясно на този етап е каква е политическата цел, каза още той
Българските пилоти летят малко – в пъти по-малко от западните си колеги
Руски изтребители Су-27 се сблъскаха с американски дрон MQ-9
Армията на България категорично се нуждае от модернизация, казва Йордан Божилов
Липсата на парламент е много негативна в този случай
Горещ коментар на бившия зам.-министър на отбраната Йордан Божилов
Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност, представи резултати от провело се изследване „Младите и радикализацията – резултати от изс...
На 21 и 22 май 2015 година в София ще се проведе международна конференция "Укрепване на сътрудничеството между Европа, Близкия изток и Северна Африка...
Конфликтът в Украйна може да затихне, но няма скоро да приключи Йордан Божилов е основател и председател на "Софийския форум за сигурност" и анализат...
Трябва да поискаме Европа и НАТО да се ангажират с проблема